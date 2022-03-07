banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Abdullah Avcı:
Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti

Adana’da babasının öldürdüğü eşinin cesedini 3 gün boyunca evde sakladığını itiraf eden ancak mahkemede bütün suçu babasının işlediğini söyleyen kadın, beraat etti. Kardeşi ölen ve cesedi halen bulunmayan Fadime Tabak beraat kararına itiraz ederek, “Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Bütün suçu ölen adamın üstüne atıp serbest kaldı” dedi.

Asayiş 07.03.2022, 10:12
Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti

Adana’da babasının öldürdüğü eşinin cesedini 3 gün boyunca evde sakladığını itiraf eden ancak mahkemede bütün suçu babasının işlediğini söyleyen kadın, beraat etti. Kardeşi ölen ve cesedi halen bulunmayan Fadime Tabak beraat kararına itiraz ederek, “Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Bütün suçu ölen adamın üstüne atıp serbest kaldı” dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.

Yasak aşk ortaya çıktı

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı ve genç kadının Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınırken öldü

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak 2021 tarihinde baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eşinin cesedini torbayla taşımış

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Ayrıca Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Daha sonra Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı aynı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Eşinin cep telefonundan mesaj göndermiş

Bu arada, cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Öte yandan Mustafa Güven’in cesedine ise halen ulaşılamadı.

Mahkeme beraat kararı verdi

Cezaevine girdikten sonra ifadesini değiştiren Nazmiye Güven, bütün suçu ölen babası Ahmet Demirci’nin işlediğini, mesajları da babasının attığını belirtti. Geçen 22 Şubat’ta Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise mahkeme Nazmiye Güven’in beraatına karar verdi.

“İfade değiştirdi”

Kardeşi ölen Fadime Tabak, beraat kararına itiraz etti. Gazetecilere konuşan Tabak, “Mahkemede mesajları babam yazdı dedi. Sürekli benim kardeşimi kötüledi. Benim kardeşim hiç kötü biri değildi. Bunu dostuyla yakalamıştı kardeşim. İlk mahkemede çıktı. Bütün suçu babasının üstüne attı. Babası 73 yaşında ve adam kıprayamıyordu. Öyle bir insan benim kardeşimi nasıl öldürecek. Adam zaten gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Adam ifade veremeden öldüğü için bütün suçu onun üzerine attılar. İlk ifadede mesajı ben yazdım dedi sonra ise babam yazdı dedi” diye konuştu.

“İçim kan ağlıyor”

Kardeşinin cesedinin atıldığı yere her hafta gittiğini söyleyen Tabak, “Orada eşimin hobi bahçesi var ve her hafta gidiyoruz. Orada baktığım zaman içim kan ağlıyor. Benim kardeşimi asla kayınpederi öldürmedi. Ahmet Demirci’nin kendi akrabaları bile o adam öyle bir şey yapmaz diyor” ifadelerini kullandı.

“Kardeşimi gömdükleri için cesedi bulunmuyor”

Gelinleri Nazmiye’nin, Mustafa Güven’in cesedinin atıldığı yerde sinyal kaydının da bulunduğunu belirten Tabak, “Nazmiye ve kardeşleri, benim kardeşimin cesediyle Adana’yı dolaşmışlar. Sinyallerde gözüküyor. Benim kardeşimi atacak yer aramışlar. Benim kardeşimi gömdükleri için cesedi bulunmuyor” dedi.

Kardeşinin bir mezar yeri olmasını istediğini aktaran Tabak, “Benim babam kahrından öldü. Ancak babamın mezarı var gidip dua ediyorum. Kardeşimin ise bir mezar yeri dahi yok. Ben kardeşimin mezar yeri olmasını istiyorum. Saçının bir teli bile bulunsa razıyım” şeklinde konuştu.

Öte yandan Fadime Tabak, Nazmiye Demirci ve Ramazan Ö.’nün halen öğretmenliğe devam ettiklerini öne sürdü.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18