Eşinin çarptığı bisikletli kadını hareketsiz görünce sinir krizi geçirdi
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE RAMPA AŞAĞI HIZLA İNEN BİSİKLETLİ, SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARACA ÇARPTI. KAZADA, BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KADIN YARALANIRKEN TİCARİ ARAÇTA BULUNAN KADIN , BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ BAYGIN HALDE GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı hızla inen bisikletli, seyir halindeki ticari araca çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü kadın yaralanırken ticari araçta bulunan sürücünün eşi yaralıyı baygın halde görünce fenalık geçirdi.
Kaza, Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burcu Polat’ın kullandığı bisiklet, Yüksel Ay’ın kullandığı 07 LEJ 48 plakalı ticari araca, arkadan çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan ve baygınlık geçiren bisiklet sürücüsüne ilk müdahale ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı Burcu Polat, 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sinir krizi geçirdi
Bisikletin çarptığı ticari araçta yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi G.A., bisiklet sürücüsünün yerde baygın halde yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Tüm uğraşlara rağmen sakinleştirilemeyen G.A. da olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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