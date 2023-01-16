Eşinin acısına bir ay dayanabildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eşini bir ay önce kaybeden 48 yaşındaki kadın eş acısına dayanamayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hürriyet Caddesi Bozdoğan Yolu üzerine bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden Emine Çiftçi Karaman’ın (48) dairenin balkonundan kendisini aşağıya attığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Caddeden geçenlerin ve yan komşuların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler apartmanın yan sokağında yerde buldukları yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Karaman hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’dan çalışmak için Nazilli’ye taşındıkları öğrenilen ve geçen ay eşi Sinan Karaman’ın aniden rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesi ile bunalıma girdiği iddia edilen Emine Çiftçi Karaman’ın eş acısına dayanamadığı belirtildi. Karaman’ın balkondan atlamasının ardından önce komşusuna ait bir otomobilin ön kaputuna düştüğü ardından da yere yuvarlanarak ağır yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.