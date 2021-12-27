Eşini vurup, kendi kafasına sıktı

Adana’da iki ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonra da kafasına tabancayla ateş ederek, intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine balı Yeşilyurt Mahallesi 70226 Sokak’taki 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre (28) ile Melike Yağmur U. (28) 7 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan ismini verdikleri çocukları oldu. İki ay önce de ikiz erkek bebekleri oldu. Ancak bir süre önce psikolojisi bozulan Yunus Emre U. doktora gidip tedaviye başladı. Buna rağmen psikolojisi düzelmeyen Yunus Emre U. sabah saatlerinde karısıyla tartıştı. Tartışma sonrasında karısını çocuklarının da evde olduğu sırada kafasından vurdu. Bu sırada babası Hakan U. eve gelip oğlunun elinden silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre U. babasına, “seni de vururum” diyerek kafasına tabancayı dayayıp ateş etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken, evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi. Baba Hakan U. kardeşine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Yunus Emre U.’nun diğer yakınları da ağıt yakıp gözyaşlarına boğuldu.