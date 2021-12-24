Eşini ve iki çocuğunu öldüren taksiciye müebbet hapis

Ankara’da eşini ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, müebbet ve 36 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde taksici Adem Ö., evde çıkan tartışmada eşi Nefik Ö., çocukları Selahattin Ö. ve Seher Ö.’yü tabancayla vurarak öldürmüş, polisin takibiyle olayın yaşandığı gece yakalanmışı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ‘altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Adem Ö. ve avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen sanık Adem Ö., “Oğlum olacak şahıslar uyuşturucu satıyor. Bunların bir sürü dosyası var. Ailem sürekli bana hakaret ve küfür etti. Kızım benim suratıma tükürdü. Ben olayın yaşandığı gün bile evime alışveriş yapıp gittim. Ailem bir olup beni öldürme planı yaptı” dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin sürekli küfür ve hakarete maruz kaldığını belirterek, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini beyan etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Adem Ö. hakkında kızı Seher Ö.’ye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, oğlu Selahaddin Ö.’ye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay ve eşi Nefik Ö.’yü ‘kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası olmak üzere müebbet hapis ve toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezası verdi.