Eşini ve baldızını defalarca bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Beylikdüzü’nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından kafasını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Boduroğlu’nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda Ferhat Boduroğlu, 17 Eylül 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Vildan Boduroğlu, baldızı Fatma Zehra Koyun ve arkadaşı Arif Türkan ile alkol almıştı. Ferhat Boduroğlu Vildan Boduroğlu’nu 38 defa bıçaklayarak ve kafasını keserek, Fatma Zehra Koyun’u ise 22 defa bıçaklayarak öldürmüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu’nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan’ın çocuğunu alarak kardeşi olan Fatma Zehra Koyun’la birlikte yaşamaya başladığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Ferhat ve maktul Vildan’ın telefonda konuştuklarına ve buluşmak için anlaştıklarına, Vildan ve Fatma Zehra’nın yanlarında çocuklarla birlikte şüpheli Ferhat’ın evine gittiklerine, ayrıca evde diğer şüpheli Arif Türkan ve tanık Emre’nin bulunduğuna ve Emre’nin bir süre sonra evden ayrıldığına yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün şüpheli Ferhat Boduroğlu ve maktul Vildan Boduroğlu’nun tekrar tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında şüpheli Ferhat’ın mutfakta olan bıçağı alarak maktul Vildan’ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu’nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun’u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve aynı bıçakla Fatma Zehra’nın yanına giderek 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü, olayında ardından şüphelinin kızını yanına alarak evden çıktığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Arif’in, Ferhat’tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve şüpheli Ferhat’a yardım ettiği düşünüldüğü de ifade edildi.

Cumhuriyet savcısı iddianamede, sanık Ferhat Boduroğlu hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Savcı ayrıca sanık Arif Türkan hakkında 2 kez ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan toplam 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istedi.