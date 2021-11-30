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Eşini tekerlekli sandalyeye mahkum etti, 17 yıl ceza aldı

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran Samet Mutlu yargılandığı davada, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın annesi ‘sağ ol Sabiha’ diye tepki gösterirken, karardan mutlu olduğunu söyleyen Sabiha Mutlu, “Çok mutluyum. Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı” dedi.

Asayiş 30.11.2021, 12:24
Eşini tekerlekli sandalyeye mahkum etti, 17 yıl ceza aldı

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran Samet Mutlu yargılandığı davada, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın annesi ‘sağ ol Sabiha’ diye tepki gösterirken, karardan mutlu olduğunu söyleyen Sabiha Mutlu, “Çok mutluyum. Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı” dedi.

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu’nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki Sabiha Mutlu, tutuklu sanık Samet Mutlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Sabiha Mutlu’nun ailesi ile Samet Mutlu’nun annesi de katıldı.

Müşteki Sabiha Mutlu, duruşmada sanığı görünce ağladı. Diyecek bir şeyi olmadığını söyleyen Sabiha Mutlu, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına katıldıklarını söyleyen Sabiha Mutlu’nun avukatı, “Sanığın mağdura karşı işlediği eylem planlanmış bir eylemdir. Tanık beyanlarındaki çelişkili ifadeler tamamen indirimden yararlanma amaçlıdır. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Evrene mesaj mı yolladım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Samet Mutlu ise, “Planlayarak yapılmış sözüne inanmıyorum. Evde sakat otururken evrene mesaj mı yolladım ben Sabiha gelsin diye. Böyle bir şey planlanamaz. Her yerde kamera vardı. Adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen sanık avukatı, “Eylem planlanmış değildir. Olay tamamen spontane gelişmiştir. Sanık eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirmemiştir. Zira daha önce katılan sanığın kendisine şiddet uyguladığı anca öldürmek istemediğine dair beyanda bulunulmuş. Son olayda öldüremediği şeklinde beyanda bulunulmuştur. Katılan ile sanık arasındaki mesafe birkaç metredir. Öldürme kastı olsaydı başarılı olma ihtimali çok yüksektir” diye konuştu.

"Vücuduna üç mermi girdiğini düşünüyorum"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, “Davanın seyrini değiştirir mi bilmem ama ATK raporunda 4 mermi attığım yazıyor. Toplam mermi sayısı üç. Aynı merminin mağdurun vücuduna giriş çıkış yaptığını düşünüyorum. Beraatını talep ediyorum” dedi.

Kararın açıklanmasının öncesinde Sabiha Mutlu’nun annesi bayıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu’yu ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 17 yıl, ‘silahla tehdit’ suçundan ise yine takdir indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sabiha Mutlu’nun annesi fenalaştı"

Kararın açıklanmasının ardından sanık Samet Mutlu’nun annesi ağlamaya başlayarak, ‘güzel oğlum, ben sensiz yapamam, sağ ol Sabiha’ diyerek bağırdı. Duruşmada fenalaşan Sabiha Mutlu’nun annesi güvenliklerin koluna girmesiyle duruşma salonundan çıkarılırken, duruşmada koltukta oturan Sabiha Mutlu babası tarafından tekerlekli sandalyeye oturtuldu.

“Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı”

Karar nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Sabiha Mutlu, “Çok mutluyum. Beni evlendiğim dönemden yaklaşık 10 senedir ömrü billah her zaman dövdü. Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum. Hakimlerden, savcıdan, devletten, milletten, hepinizden, herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ilk defa adalet bugün yerini buldu, benim için tecelli etti. Çok teşekkür ederim, çok şükür. O ilk defa ceza aldı. O nezarette bile bir gün yatmadı ki, hiç yatmadı. O ilk defa ceza aldı. Çok şükür çok teşekkür ederim. 6 ayın her günü, şu an yine ameliyatlıyım. Ayaklarım sargı içinde” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Şişli’de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu’ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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