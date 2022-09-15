Eşini sokak ortasında vuran kocanın yargılanmasına devam edildi

Mersin’de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda sinir hasarı olduğu ortaya çıkarken, iddia makamı mütalaasında şahsın ’kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya sanık Şerif A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki eski eşi Derya D. ile taraf avukatları hazır bulundu. Derya D. duruşmada, sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Artık bir sonucun çıkmasını istiyorum. Sanık dışarı çıkacak diye çok korkuyorum. İnşallah gereken cezayı alır" dedi.

Taraf avukatları da savunma yaparken, Adli Tıp Kurumundan da rapor geldi. Raporda duyu ya da organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

İddia makamı ise mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

29 Aralık 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, olay sonrası Adana’da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.