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Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti

Mersin’de bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra oturduğu apartmanın 3. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

Asayiş 18.10.2021, 13:47
Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti

Mersin’de bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra oturduğu apartmanın 3. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen olayda, F.Ç. (47) eşi H.Ç.’yi (39) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, daha sonra oturdukları apartmanın 3. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, F.Ç. ile eşi H.Ç.’nin öldüğünü belirledi. 4 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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