Eşini öldürmek için pusu kuran sanığa müebbet hapis

Ankara’da eşini öldürmek için evinin önünde pusu kuran sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Abdülsamed Ü. verdiği beyanda, “Tek amacım 3 yaşındaki çocuğumu kurtarmaktı. Çocuğumu almak için Zennure’nin kaldığı binaya gittim. Ben ateş edince eşim kaçtı ve binaya girdi, ben de peşinden binaya girerek bir el ateş ettim. Eşimin yanındaki kişinin vurulduğunu görünce olay yerinden uzaklaştım ve 1,5 gün boyunca bir sığınakta saklandım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Abdulsamed Ü.’yu ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ 9 yıl 4 ay ve eşinin sığındığı komşusunu yaralamaktan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde kendisinden şiddet gördüğü için boşanmak istediğini söyleyen eşi Zennure Ü.’yü öldürmek için plan yaparak eşinin kaldığı evin önünde pusu kuran Abdulsamed Ü., eşi ve baldızının binaya girdiğini gördüğü anda pompalı tüfekle ateş açmıştı. Baldızını öldüren zanlı, olay yerinden kaçan eşinin sığındığı komşusunu da yaralamıştı.