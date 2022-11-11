Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya’da eşini tüfekle öldürdükten sonra intihara kalkışan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son sözü sorulan sanık Yahya Yılmaz, pişman olduğunu söyleyerek, “Eşimi de kaybettim, çocuklarımı da kaybettim” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Alanya 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında maktül ve çocuklarının avukatı Hasan Kutluay, Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Ayşe Doğan, sanık avukatı Mehmet Ali Kospınar hazır bulundu. Sanık Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşma salonuna getirildi. Söz alan maktülün ve sanığın kızları S.Y, malvarlıklarının annesinin üzerine olmasının gerekçesinin babası Yahya Yılmaz’ın sabıkalı olması olduğu belirterek, “Anneme kredi çektirdi. Benim üzerime de 3 adet kredi var. Onları ödüyorum. Annemin üzerine olan evin tapusunu boşanmak için halamın üzerine geçirilmesini şart koştu. Bende ya benim ya da erkek kardeşimin üzerine geçirilmesini söyledim. Parayı önemsemeyen biri değil. Sevgi böyle bir şey değil” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Ayşe Doğru, tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını, sanığın geçmişinin göz önünde bulundurulmasını talep etti.

2006 yılında eşinin kendisini aldattığını bu yüzden eşinin ağabeyi ile kavga ettiğini söyleyen sanık Yahya Yılmaz, davanın uzlaşmaya gittiğini belirtti. Eşinin defalarca kendisini aldattığını belirten sanık Yahya Yılmaz, son aldatılmasında eşinin kendisine yalvardığını söyleyerek, “Kızıma annesini çok sevdiğimi onsuz yapamadığımı söyledim. En son M.B., olayında beraber karakola giderek şikayetçi olduk. Eşim Gönül Yılmaz, ifadesinde ‘M.B.’nin beni eşimin dükkanına yasaklı madde koymakla tehdit etti. Bu yüzden fotoğraflarımı gönderdim’ şeklinde ifade vereceğini söyledi. Ben faturaları karıştırırken karakolda verdiği ifadesini gördüm. İfadesinde ‘Fotoğrafları kendi rızamla gönderdim. Şikayetçi değilim’ dediğini görerek kendisini aradım. Telefonda bana ‘Sen çok oluyorsun. Seni adam etmesini bilirim’ demesi üzerine kendimi kaybettim. Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Eşim yerde ‘Yahya’ dediği sırada kendime geldim. Kendimi de vurmak istedim. Çok pişmanım. Keşke burada olmasaydım. Eşimi de kaybettim. Çocuklarımı da kaybettim” diyerek gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olayların ardı ardına geliştiğini belirten sanık avukatı Mehmet Ali Kospınar, “’Seni adam etmesini bilirim’ lafıyla sinirle ateş ediyor. Haksız tahrikle suç işlenmiştir. Kendisini de öldürmeye çalışmıştır. Son derece üzgündür” dedi.

Kısa bir aranın ardından mahkemeye heyeti kararı açıkladı. Mahkeme eşini kasten öldürme suçundan sanık Yahya Yılmaz’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek ceza indirimine gitmedi.

Olayın geçmişi

Alanya ilçesi Oba Mahallesinde 8 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Yahya Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz’ın bulunduğu markette gitti. Eşi Gönül Yılmaz ile tartışmaya başlayan Yahya Yılmaz kendisini aldattığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı.