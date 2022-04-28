Eşini öldüren Nuran Özdemir’e haksız tahrik indirimli 24 yıla kadar hapis talebi

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşini darp edildiği sırada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Nuran Özdemir’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan’da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i darp edildiği esnada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Nuran Özdemir’in 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nuran Özdemir, müştekiler Senem Erol ve Kadir Özdemir, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Haksız tahrik indirimi uygulanması talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Nuran Özdemir’in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle, elindeki bıçakla maktul Ahmet Özdemir’i yaraladığını ve maktulün hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve sanığın bu nedenle üzerine atılı suçu işleğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Nuran Özdemir’in ’haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Eşimi kasten öldürmedim, sadece kendimi savundum"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Nuran Özdemir, ’kasten öldürme’ suçlamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Eşimin geleceğinden haberim yoktu, haberim olsaydı güzel güzel konuşup eve alırdım. Niye geldiğini bilmediğim için korktum. Aramızda boşanma davası olduğu için zaten onunla görüşmek istemiyordum. Daha önceden beni dövdüğü için olay anında kendisinden korktum. Kapıyı açtığımda, kapının ağzında epey bir itişme oldu. Kızım gelip araya girdi, ’baba yapma annemi öldüreceksin’ dedi. O ana kadar benim elimde bıçak yoktu. Sonrasında maktul bıçağı aldığımı görünce ’alır sana sokarım’ diye bağırdı. Eşimi kasten öldürmedim, sadece kendimi savundum. Ölmemek için kendimi savundum. Yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti. Çocuklarım yalnızlar, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre verilmesini talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık ile avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Özdemir’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay gecesi Ahmet Özdemir’in arkadaşı ile birlikte, şüpheli Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşadığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada beklediği ve maktul Özdemir’in arabadan inerek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumruklamaya başladığı belirtildi.

Şüpheli Nuran Özdemir’in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile tartışmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, maktul Ahmet Özdemir’in şüpheliye eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği aktarıldı. İddianamede, tartışma esnasında şüpheli Nuran Özdemir’in evin girişinde bulunan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir’i sol göğsünden yaraladığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir’in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Nuran Özdemir’in maktul Ahmet Özdemir’e bıçak doğrulttuğu, iki-üç kez ’sokarım sokarım’ şeklinde sözler söylediği ancak maktul Ahmet Özdemir’in şüpheli Nuran Özdemir’e vurmaya devam ettiği ve bunun üzerine şüphelinin haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla maktulü yaraladığı, daha sonra hastaneye götürülen maktulün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Nuran Özdemir’in ’kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.