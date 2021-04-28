Eşini öldüren koca adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi

Samsun’da 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartman girişinde tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak’ta sabah saat 07.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli’ye (44) ’eşine şiddet uyguladığı’ iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi. 15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli bu sabah evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan eşi Ayşe Cenikli’ye (39) apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi’ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Bülent Cenikli’nin daha önce hakkında 5 kez eşe şiddetle ilgili işlem yapıldığı otaya çıktı. 2020 yılında Bülent Cenikli’nin eşine 1 ay yaklaşmama kararı bulunduğu ancak 15. gün sonra eşi ile barışıp birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

2021 Nisan ayında da yine Bülent Cenikli hakkında tedbir kara uygulanıp 2 ay eşine yaklaşmama kararının bulunduğu ve kendisine bu kararın tebliği edildiği, yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden barışmak için eşinin yanına gittiği, eşi ile aralarında tartışma çıkınca onu tabancayla vurduğu öğrenildi. Koca Cenikli’nin olayda kullanılan tabancanın dedesinden kaldığını söylediği, evden uzaklaştırma kararı alınca silahı da yanında götürdüğünü belirttiği ifade edildi.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Bülent Cenikli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Bülent Cenikli adliye girişinde olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.