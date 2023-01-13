Eşini okulda bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar’ı temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Kuyar (33), Gülsüm Kuyar’ın (29) annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Anne Fatma Acar, Mehmet Kuyar’ın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kuyar’a ’eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verirken, ’hırsızlık’ ve ’yağma’ suçlarından beraati kararlaştırıldı. Ceza indirimi ise uygulanmadı.

Öldürdüğü eşinin banka kartından harcama yapmıştı

Mehmet Kuyar, geçen yıl 21 Şubat’ta, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi Gülsüm Kuyar’ın çalıştığı Sincan ilçesindeki ortaokula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı 2 çocuk annesi eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kuyar, 7 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında ’eşi kasten öldürme’, cinayet sonrası eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için ’hırsızlık ve ’yağma’ suçlarından dava açıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.