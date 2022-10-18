Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Ümraniye’de 40 yıllık eşini temizlik yaparken ses çıkardığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla boğan tutuklu sanık hakim karşısında. Tutuklu sanık ifadesinde, ”Başım ağrıyordu. Sessiz olmasını istedim. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum” dedi.

Ümraniye’de 27 Haziran 2022 tarihinde 40 yıllık eşi Şengül Kaya’yı (58) temizlik yaparken ses çıkarttığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldüren Gürsel Kaya (61) hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gürsel Kaya ceza evinden katılırken taraf avukatları da hazır bulundu.

“Banyoya tekrar girip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum”

Sanık Gürsel Kaya savunmasında,”40 yıldır resmi nikahlı eşim olan maktulle aramızda olay öncesinde herhangi bir anlaşmazlık yoktu. 2019 yılından bu yana yaşadığım baş ağrısı nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullanmaktayım. Saat 07.00’da işten eve geldim. Saat 15.00 sıralarında eşim kahvaltı yapmam için beni uyandırdı. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrımın başlaması üzerine banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar girip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.

“2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullanmakta”

Sanık Avukatı İsmail Bicioğlu söz alarak,”2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullanmakta olup aynı şekilde rahatsızlığı bulunan ağabeyinin ilaçlarını da zaman zaman kullanmıştır. Aralarında geçimsizlik bulunmayan müvekkilin bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmesi için olağan dışı gelişen bir durum ya da olayın yaşanması gerekir. Bu nedenle öncelikle tüm tedavi evrakları temin edilerek gözlem altına alınmak suretiyle rapor tanzimi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanık Gürsel Kaya’nın tutukluluk haline karar veren mahkeme, sanığın kasten öldürme suçundan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına yönelik Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek rapor alınmasına hükmetti.