Eşini iki kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis cezası istendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu’nu (41) 2 kez zorla kaçırıp darp ettiği iddia edilen tutuklu Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) hakkında hazırlanan ikinci iddianamede, 3 ayrı suçtan toplam 23 yıla kadar hapsi istendi.

Çan’ın Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak’ta oturan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa ile eşi İlknur Kuloğlu’ndan haber alamayan yakınları, geçen yıl 23 Nisan’da polise başvurdu. Kayıp çift aranırken, İlknur Kuloğlu jandarmayı arayıp, yardım istedi. Eşinin kendisini kaçırdığını söyleyen İlknur Kuloğlu, İlker Mustafa Kuloğlu’nun yerini tarif etti. Jandarmanın yakaladığı Kuloğlu, işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi. Eşinin suçlamalarını reddeden Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Boşanma aşamasındaki eşini 2’nci kez kaçırdı

İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Daha sonrasında ikiliden bir daha haber alınamaması üzerine yakınları tarafından durum 112 hattına bildirildi. 8 Haziran sabah saat 08.00’den itibaren muhtar ve eşini arama çalışmaları başlatılmıştı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda kayıp olan İlknur Kuloğlu, Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak bulundu. Muhtar Kuloğlu ise evdeki av tüfeğini de alarak kaçmasının ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İlker Mustafa Kuloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından, darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk kaçırma olayından 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

İlk kaçırma olayıyla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Sanık Kuloğlu hakkında, ’Eşi kasten yaralama’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Çan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması 1 Mart’ta görüldü. Hakim, sanık Kuloğlu’na ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önüne alarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa, ’Eşi kasten yaralama’ suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu’nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

Tutuklu muhtar için 2’nci kaçırma olayıyla ilgili 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcılık, ikinci kaçırma olayına ilişkin soruşturmayı da tamamlandı. İddianame, Çanakkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcı iddianamede, İlker Mustafa Kuloğlu için ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıla kadar, ’kasten yaralamadan’ 6 yıla kadar, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 10 yıla kadar hapsini istedi. Tutuklu İlker Mustafa Kuloğlu’nun yargılanmasına 15 Mart’ta başlanacak.