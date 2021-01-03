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Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı
Konya’da evini terk eden eşini almaya giden şahıs, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini vurarak yaraladı.
Asayiş 03.01.2021, 14:57
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Konya’da evini terk eden eşini almaya giden şahıs, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini vurarak yaraladı.Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, İ.G. evi terk eden eşini almak için kayınpederinin evine giderek kavga çıkardı. Eve ateş açarak uzaklaşan şahıs, olaydan bir saat sonra olay yerine kardeşleri C.G. ve H.G. tekrar gelerek, kayınpederi Y.U. ile kayınbiraderi S.U. ve H.U.’yu çeşitli yerlerinden vurduktan sonra olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayda kullanılan araç ve silah terk edilmiş olarak bulundu. Yaralı baba ve oğulların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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