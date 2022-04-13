Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü

Olay, Havuzlar Mahallesi Ay Sokak üzerinde meydana geldi. 73 yaşındaki Mehmet Şen, televizyonu çekmediği için 4. katın çatısına anten ayarlamaya çıktı. Antenle uğraşırken bir anda dengesini kaybeden Mehmet Şen, iki katlı bir evin çatısına düştü.

Yaralı yaşlı adam, bir süre sonra balkona çamaşır asmaya çıkan bir yakını tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının eşi: “Çıkma o çatıya, dedim; yine çıkmış”

Bacağında kırıklar oluşan Şen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Mehmet Şen’in eşi Sebahat Şen, “Televizyon çekmiyordu. Tutturdu da çatıya çıkacağım diye. Çıkma, dedim; yine çıkmış” diye konuştu.