banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!
Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı
Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'
Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası Köfteci Yusuf gündem oldu
Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrası Köfteci Yusuf gündem oldu

Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten yaralama ve tehdit suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Asayiş 20.05.2021, 13:23
Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten yaralama ve tehdit suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cevher Dudayev Mahallesinde yapılan çalışmada eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca Y.Y., 22 gün tedbir kararı alınmasının ardından kasten yaralama ve tehdit suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
24°
açık