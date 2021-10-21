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Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Asayiş 21.10.2021, 13:01
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz’ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz, olay sonrası evden kaçmış ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynel Korkmaz hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Korkmaz’ın başka bir kadınla dini nikahlı olduğu ve o kadından olan çocuğunu da soy birliği sağlanması için eşi Reyhan Korkmaz adına kaydettirdiği belirtildi. Dini nikahlı eşi yüzünden karısı Reyhan Korkmaz’la kavga edip sonrasında boğazından bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz’ın davası Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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