Eşini çocuğunun gözleri önünde öldüren koca 3 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli’de eşini 15 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüp, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşleyen şahsın 3 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Şahsın ailesinin kararıyla bağışlanan organları, hastalara nakledilmek üzere İzmir’e gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar akşamı meydana gelen olayda Hıdır Tutal, 15 yaşındaki kızı B.T.’nin yanında 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal’ı (47) silahla defalarca ateş ederek öldürdü. Kızını dışarı çıkarıp kapıyı kilitleyen baba, polis geldiği sırada aynı silahla başına ateş ederek kendini ağır yaraladı. İtfaiye tarafından kapının açılması sonrası kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, kocası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya şahit olan kız çocuğu sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Otopsi işlemlerinin ardından Arzu Tutal, Günel ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi’nde toprağa verildi.

Üniversite hastanesinde tedavi altına alınan Hıdır Tutal, özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Tutal’ın beyin ölümü gerçekleşti. Tutal’ın ailesi tarafından bağışlanan organları, hastalara nakledilmek üzere İzmir’e gönderildi. Tutal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.