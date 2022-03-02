Eşini çalıştığı okulda öldüren koca tutuklandı

Ankara’da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nda geçen hafta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar’ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulanan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra yanına gittiği eşi ile tartışmaya başladı. Kuyar, eşi Gülsüm Kuyar’ı 11 bıçak darbesiyle bıçaklayarak kaçtı. Şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 7 gün sonra yakalanan Kuyar’ın Sincan’da saklandığı ortaya çıktı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Kuyar, polise verdiği ilk ifadesinde eşinden boşanmak istemediği için tartıştığını ve çıkan tartışmada bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.