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Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Fatih’te eşini yaşadığı apartmanın bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Savcılık, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık savunmasında, "Eşimi kömürlükte gördükten sonra bağırdım, o anda telefonum çekmedi" dedi.

Asayiş 22.04.2022, 11:23
Eşini bodrum katında boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Fatih’te eşini yaşadığı apartmanın bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Savcılık, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık savunmasında, "Eşimi kömürlükte gördükten sonra bağırdım, o anda telefonum çekmedi" dedi.

Fatih’te evli olduğu 2 çocuk annesi Melek Gürler’i yaşadıkları binanın kullanılmayan eski bir bodrum katında boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mahmut Gürler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemeye maktul Melek Gürler’in müşteki ailesi de katıldı.

"Eşimi kömürlükte gördükten sonra bağırdım"

Sanık Mahmut Gürler mahkemedeki savunmasında, "Olay günü eşim evde yoktu, eşimi aradığımda telefonu büyük kızım açtı. Kızıma annesini sordum, yok dedi. Eşim çocukları evde tek başına bırakıp bir yere gitmez. O nedenle çocuklarımın komşuya gitmesini istedim. Eşimi kömürlükte gördükten sonra bağırdım, o anda telefonum çekmedi. Şoktaydım. Ambulans gelince eşimle binmek istedim, bacanağım beni çekti. Ben sağlık görevlileri işini yapabilsin diye beni çektiğini düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

"Gözünde 1 damla yaş yoktu’"

Duruşmada tanıklık yapan Cemal Yıldırım ise sanığı 13 yıldır tanıdığını ve olay günü orada olduğunu söyleyerek, "Rahmetli bodrumda sırt üstü yatıyordu. Elleri kazakla kelepçeliymiş gibi bir şekilde duruyordu. Sanık ise ayakları üzerinde çökmüş ve maktulün ayağına bakıyordu. Gözünde 1 damla yaş yoktu. Kendisine ‘bunun burada ne işi var’ diye sorduğumda bana ‘eşya indirmiş’ dedi ancak etrafıma baktığımda herhangi bir eşya indirilmemişti. Ambulans çağırdın mı şeklinde bağırdım, hiçbir tepki vermedi. Daha sonra ambulans gelince 10-15 dakika bodrumda müdahale ettiler. Eşim bana ‘ölmüş mü’ diye sordu ambulansa taşınırken, ‘yaşıyor’ diye karşılık verdim. Ben ‘yaşıyor’ şeklinde karşılık verdiğim an bunu duyan sanık bir anda ambulansa fırladı, titremeye başladı. O ana kadar tepki vermeyen insan o anda tepki verdi, ben de kendisini ambulanstan fırlattım ve polisler geldi, aldı. Kömürlüğe ilk inen sanık Mahmut Gürler’di, o gün de kızlarını arayarak karşı komşuya gitmelerini istemiş’’ şeklinde konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, baz istasyonu bilgileri sonucu sanığın olay anında evde olduğunun tespit edildiğini ve olaydan sonra üstünü değiştiren sanığın ayrıca başka yolları kullanarak kaçtığını aktardı. Mütalaada, sanık Mahmut Gürler’in ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkemede taraf avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre verilmesini talep ettiler.

Mahkeme, sanık Mahmut Gürler’in tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Şubat 2021’de şüpheli Mahmut Gürler’in iş yerinde olduğu vakit patronuna haber vererek iş yerini terk ettiği ve eşi Melek Gürler’in yaşadığı eve giderek kendisini boğarak öldürdüğü anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahmut Gürler’in bir tekstil şirketinde işçi olarak çalıştığı, uzun süredir ekonomik kaynaklı geçim sıkıntısı içerisinde olduğu, çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı, bunları zamanında ödemediği ve daha öncesinde eşi olan maktul ile parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı aktarıldı.

Şüphelinin olay sonrası maktulün yüzüklerini bozdurmak için kuyumcuya gittiğinin ve kıyafetlerini değiştirdiğinin de kaydedildiği iddianamede, şüpheli Mahmut Gürler’in ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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