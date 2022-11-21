Eşini bıçaklayarak öldüren sanık: “32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım"

Başkentte, eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan şahıs, savunmasında, “32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım” dedi.

Keçiören Şenlik Mahallesi’nde 7 Ocak tarihinde Recep Koyuncu, tartıştığı eşi Funda Koyuncu’yu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince tutuklanan sanık Koyuncu hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanık Koyuncu, savunmasında, çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine olay günü çıkan tartışma sonrası eşini öldürdüğünü söyledi.

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Koyuncu ile avukatı katıldı. Savcı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

“32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Recep Koyuncu, olay günü eşiyle çocuk için DNA testi yaptırmak istediğini söyleyince tartıştıklarını belirtti. Sanık; polisi beklerken maktul Koyuncu’nun telefonla başkalarıyla konuştuğunu, sonrasında çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini söylediğini iddia etti. Ardından boşanma konusunda tekrar anlaştıklarını söyleyen Koyuncu, “O esnada maktulün elindeki bıçağı aldım. Sonrasında 32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin son 7 yıldır eşiyle sorun yaşadığını, ayrılmak istemesine rağmen eşinin bunu bir türlü bunu kabul etmediğini, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Belgeleri mahkemeye sunduklarını da belirten sanık avukatı, “Olay günü ağır tahrik altında işlediği suçun farkında bile değildir. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olmadığının tespiti için rapor alınmasını ve kurulacak hükümde tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.