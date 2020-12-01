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Eşini bıçaklayan koca Bakırköy’e sevk edildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da tartıştığı eşini bıçaklayan ve adliyeye sevk edilen şahıs, akli dengesinin tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Asayiş 01.12.2020, 18:43
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Eşini bıçaklayan koca Bakırköy’e sevk edildi
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da tartıştığı eşini bıçaklayan ve adliyeye sevk edilen şahıs, akli dengesinin tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ahmet A. (57), sabah eşi Şükriye A. ile tartışma yaşadı. Mutfaktan aldığı bıçakla eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayan koca, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Şükriye A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Adliyeye çıkarıldı

Öte yandan, olay yerinden kaçan Ahmet A. da polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ahmet A.’nın daha önce de eşine karşı şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

Bakırköy’e sevk edildi

Mahkemede hakim karşısına geçen şahıs, akli dengesinin tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
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