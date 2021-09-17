Eşini başından vuran sanığın ‘intihar’ beyanını tanık yalanladı

Ankara’da eşini tabanca ile başından vuran şahsın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın ‘intihar’ beyanı tanık tarafından yalanlandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş’ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Aktaş, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü eşinin intihar ettiğini öne sürüp tutuklanan sanık Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevginur Aktaş’ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı belirtildi. Müslüm Aktaş hakkında yürütülen soruşturmada ‘eşe karşı öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“İntihar edenin silah elinde olmaz, yere düşer”

Çiftin ikamet ettiği binada yaşayan ve trafik polisi olan tanık E.A., duyulan silah sesi üzerine çiftin evine gittiklerini ve Aktaş’ın kendisine ‘Karım intihar etti’ dediğini ifade etti. Sevginur Aktaş’ın vurulduğu odaya yöneldikten sonra Aktaş’ın hırıltılı nefes aldığını söyleyen E.A., “Kurşunun Sevginur’un sağ yanak altından girip sol şakağından çıktığını gördüm. Hemen ağzındaki kanı boşaltın dedim ve 112’yi aramaya çalıştım. Ulaşamayınca kendi bölge trafik ekibime haber verdim. Ben de polis olduğum için adli olaylarla karşılaştım. Sevginur’un yatakta yatış pozisyonuna göre silahın solunda, sol eliyle karın boşluğu arasına sıkıştırıldığını gördüm. Benim bildiğim intihar vakalarında ölenin silahı elinde olmaz, yere düşmüş olması lazım. Bu durumdan dolayı şüphelendim” dedi.

“Ablam uyuyor deyince inanmayıp fotoğraf atmamı istiyordu”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevginur Aktaş’ın kardeşi Edanur A. ise, sanık Aktaş’ın ablasını sürekli arayarak kontrol etmeye çalıştığını söyledi. Ablasının nişanlılık döneminde aynı evde kaldıklarını söyleyen Edanur A., “Ablam bunalıp telefonu kapatınca beni arayıp ablamı soruyordu. Uyuyor deyince inanmıyor, ablamın fotoğrafını çekip atmamı istiyordu. Tartışmaların sebebi sürekli ablamı kıskanmasıydı. Nişanlılık döneminde beraber kaldığımız bir gün şarj aleti almak için dışarı çıktığımızda Müslüm, ‘Sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın’ dedi. Ablam kıskançlığından bıkıp ‘Senden ayrılacağım’ dediğinde ise ayrılırsan ‘2,5 liralık kurşuna bakar’ demişti” ifadelerini kullandı.

Sanık Aktaş’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, başka tanıkların da diğer duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Kasım tarihine erteledi.