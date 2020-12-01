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Eşini 5 yerinden bıçakladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir şahıs, tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı.

Asayiş 01.12.2020, 16:10
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Eşini 5 yerinden bıçakladı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir şahıs, tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ahmet A. (57), sabah eşi Şükriye A. ile kısa süreli tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayan koca, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Şükriye A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Ahmet A. da polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ahmet A.’nın daha önce de eşine karşı şiddet uyguladığı ileri sürüldü. 57 yaşındaki Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.
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