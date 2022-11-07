Eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi

Başkent’te tartıştığı eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ve ardından tanık beyanlarına geçildi. Sanık ile aynı apartmanda oturduklarını belirten tanık E.M, gürültü üzerine koridora çıktığında polisleri gördüğünü ifade ederek, "Polisler, komşum Funda’nın kapısını çaldı. Bir süre sonra Recep Koyuncu’yu çıkardılar. ’Ne yaptın’ diye sorduğumda, ’Funda’yı öldürdüm’ dedi" ifadelerini kullandı.

Olay anına ilişkin bilgisinin olmadığını belirten tanık T.M. de maktulün başka erkeklerle ilişkisi olup olmadığına ilişkin soruya, "Başka erkekle görüştüğüne dair bilgim, görgüm olmadı. Kendi halinde birisiydi" cevabını verdi.

Tanık beyanlarının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Açıklanan mütalaada, 7 Ocak tarihinde Keçiören’in Şenlik Mahallesi’nde eşi Funda Koyuncu ile tartışan sanığın daha sonra bıçakla saldırdığı belirtildi. Bu sırada bıçağın kırılması üzerine sanığın mutfaktan ikinci bıçağı alarak eylemine devam ettiği aktarılan mütalaada, maktulün 14’ü öldürücü olmak üzere toplamda 32 yerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Recep Koyuncu’nun ’eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca maktulün ölmeden kısa bir süre önce 112’yi dört kez arayarak yardım istediği bilgisi de yer verildi.

Sanık ve avukatının savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 21 Kasım’a ertelendi.