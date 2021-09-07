Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanıktan ilginç savunma

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Sanık Üner duruşmada mahkeme başkanının “Sende bıçak var mıydı?” sorusuna “Muz soymak için bıçağım vardı. Onunla bıçaklamış olabilirim” dedi.

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Savunması sorulan sanık Üner eşinin başka erkekler ile görüştüğünü iddia ederek “Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ben de kendisini bir erkekle gezerken gördüm ancak özel sektörde çalıştığım için işe gitmek zorundaydım ve dolmuşa binip işe gittim. O zaman sorduğumda bana ‘sana ne’ diyerek yüzüme tükürdü. Ev aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü. ‘Şerefsizsin’ dedi. O an kendimi kaybettim. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim” dedi.

Sanık Üner mahkeme başkanının “Sende bıçak var mıydı?” sorusuna “Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.