Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bolu’da kendisini aldattığını düşündüğü eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Nisan tarihinde Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdem (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur Erdem, sahur yemeklerini yedikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Erdem, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde Mehmet Erdem’in kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Yapılan incelemelerde Nur Erdem’in hayatını kaybettiği belirlendi, Mehmet Erdem ise tutuklandı.

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Son kez savunmasını yapan Erdem, "Olay günü eşim beni aldattığını itiraf etti. Kavga sırasında elindeki bıçakla bana saldırdı. Sol elimin bileğinde kesik oluştu. Ben de elindeki bıçağı almak istedim. Birlikte yere düştük. Şeker hastasıyım. O yüzden neler olduğunu hatırlayamıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Erdem’in savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.