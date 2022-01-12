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Eşine yaklaşmama tedbir kararını ihlal eden kocaya adli kontrol
Samsun’da eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, ’eve gidip eşini darp ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 12.01.2022, 19:30
Samsun’da eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, ’eve gidip eşini darp ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi S.A.(29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A.’nın (35) eve gelerek kendisini darp edip tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. H.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.