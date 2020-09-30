Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlının kendi kafasına da sıktığı ortaya çıktı
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLA AĞIR YARALAYAN ŞAHSIN İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTIĞI ANCAK SİLAHIN TUTUKLUK YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde alkollü şahıs, eşini sokak ortasında silahla ağır yaraladı. Saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında zanlının intihar etmeye kalkıştığı ancak silahın tutukluk yapması sonucu hayatta kaldığı görüntüler ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, olay Bursa’nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İrfan Gedik, eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Eşinin başında kendi kafasına da silahı dayayan zanlı, silah tutukluk yapınca hayatta kaldı.
Yeni ortaya çıkan görüntülerde İrfan Gedik’in silahı kafasına dayadığı, tutukluk yapınca indirip olay yerinden uzaklaştığı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı Tülin Gedik’in Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.
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