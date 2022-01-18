banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı, yakalandı

Isparta’da yanık tedavisi gören hasta eşi için çare arayan vatandaş, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin lirasını kaptırdı.

Asayiş 18.01.2022, 17:00
Eşi yanık tedavisi gören adamı 100 bin lira dolandırmıştı, yakalandı

Isparta’da yanık tedavisi gören hasta eşi için çare arayan vatandaş, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcıya 100 bin lirasını kaptırdı.

Olay, 12 Ocak’ta meydana geldi. Antalya’dan eşinin tedavisi için Isparta’ya gelen 68 yaşındaki Osman Şahin, kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı.

68 yaşındaki Osman Şahin, rahatsız olan eşinin tedavisi için Antalya’dan Isparta’ya gelerek kendisini doktor olarak tanıtan ve yardım edeceğini söyleyen bir kişi tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Yaşanan olay öncesi Osman Şahin ile buluşan şahıs, akşam saatlerinde Şahin’i bir otele yerleştirerek 125 TL ödeme yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ertesi gün Osman Şahin’in yanında yaklaşık 100 bin lira olduğunu öğrenen şahıs, paranın çalınma ihtimaline karşı bankaya yatırılması gerektiğini söyledi. Osman Şahin, bunun üzerine özel bir bankadan kendi adına hesap açtırdı, 100 bin lirayı hesaba yatırdı. Osman Şahin hesap açtırırken kullandığı numaraya ait sim kartını ise şahsa verdi. Şahıs, sim kart üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla Şahin’in 100 bin lirasını kendi hesabına gönderdi. Paranın bankaya yatırıldığını sanan Osman Şahin, ardından yeniden otele döndü. Dolandırıldığını ise bankanın kendisini araması sonrası öğrendi.

Osman Şahin, “Eşim rahatsız olduğu için kan takviyesine ihtiyacı vardı. Bunu duyan dolandırıcı, ’ben Norveç’te doktorum, yeğenim Isparta’da yaşıyor, size yardımcı olacak’ dedi. Biz de Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde buluştuk, şehir merkezine geçtik. ’Üzerinde para varsa çalınmasın’ diyerek benden bankada hesap açmamı istedi. Üzerimde 100 bin TL nakit para vardı. Bankada hesabımızı açtık, parayı yatırdık. Daha sonra benden sim kartımı istedi, sim kartımı kendi telefonuna takarak benim hesaptan kendi hesabına transfer etti” dedi.

Dolandırıldığını, bankanın kendisini araması sonrası öğrendi

Kendisine yardım ettiğini sandığı şahıs tarafından akşamüstü dolandırıldığını anlayan Şahin, “Akşam üzeri beni bankadan aradılar. ’Osman Bey, sizin bankada yüklü miktarda paranız vardı şu an gözükmüyor’ deyince biraz durakladıktan sonra otelde bulunan çocuğa telefonumu gösterdim. Çocuk telefonuma baktıktan sonra, ’Amca senin hesabına 100 bin TL giriş olmuş ama o para çekilmiş’ deyince anında bankayı aradık. Banka kartımızı ve sim kartımızı iptal ettirdik. Ben korktum daha sonra emniyeti aradık, polisler otele gelip sordular. Sorduktan sonra bizi emniyete götürdüler, orada şikayetçi oldum. Toplam 100 bin liram gitti. Çok mağdurum” dedi.

Sakarya, İstanbul ve Isparta’da ortak operasyon yapan ekipler, 141 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Isparta’da olduğunu tespit ettikleri S.Ü.’yü gözaltına aldı. 16 ilde 25 ayrı suça karışmaktan aranan şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11