Eşi ve üvey kızının boğazını kesen şahsa ceza yağdı

Kayseri’de eşi Hörmet D. ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin Nur S.’nin boğazını bıçakla keserek öldüren Kaya D.’ye çıkarıldığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezası verildi.

Dava, Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada salonda hazır bulunan sanık Kaya D., savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunu öğrenince cinnet geçirdiğini, niyetinin çocuğu öldürmek olmadığını söyledi. Cinnet sırasında yaşadıklarını hatırlamadığını hatta kendi boğazını da keserek intihara kalkıştığını söyleyen Kaya D., olayın sadece o an aldatıldığını duyduğu anda gerçekleştiğini ve önceden planlamadığını ifade etti. Kaya D., pişman olduğunu ve olay anında kendi boğazını kestiği için cezaevi şartlarını kaldıramadığını belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Kaya D.’ye eşini öldürmekten 22 yıl hapis cezası verirken, üvey kızını öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet getiren Kaya D., önce tartıştığı eşi Hörmet D.’nin (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.’nin (2) boğazını kesti. Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istedi. İkamete gelen kardeşi Kaya D.’yi kendi imkanıyla hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ikamete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde boğazları kesilen Hörmet D. ve Yasemin Nur S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.