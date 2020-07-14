Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı Kocaeli’nde yakalandı
SAKARYA’NIN TARAKLI İLÇESİNDEKİ TERMAL TESİSTE 5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜREREK KAÇAN ŞAHIS OLAYIN 4’ÜNCÜ GÜNÜNDE KOCAELİ’NDE YAKALANDI.
Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan şahıs olayın 4’üncü gününde Kocaeli’nde yakalandı.
Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan İ.K.’yi yakalamak için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir çalışma başlattı. Sakarya başta olmak üzere çevre illerde de çalışma başlatan ekiplerce zanlı İ.K., Kocaeli ilinde yakalandı. Şahsın işlemlerinin ardından Sakarya’ya sevk edilmesi bekleniyor.
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