Eşi ve iki çocuğunu boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşini ve iki çocuğunun boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca adliyeye sevk edildi.

Denizciler Mahallesi’ndeki evinde karısı ile 2 çocuğunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla Osmaniye’de gözaltına alınarak İskenderun’a getirilen şüpheli Turgay Mert’in emniyetteki sorgusu tamamlandı.

28 Eylül Salı günü evde yalnızken önce eşi Aynur Mert (41), sonra okuldan dönen kızı Aleyna (16) ve en son yine okuldan dönen oğlu Ahmet Ali’yi boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.