Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün akşam eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesinde Yaylacık mahallesi Ekim Sokak’ta yaşayan Mehmet (66) ve Hatun Moradaoğlu (69) çifti nedeni dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Moradaoğlu silahını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Olayın ardından silahı ile birlikte Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mehmet Moradaoğlu polis ekiplerine "Eşimle evde tartıştık.Tartışma büyünce silahımı çekip ona 2 el ateş ettim, öldü mü bilmiyorum" dedi. Yaşlı adamın bu ifadeleri ile eve yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hatun Moradoğlu, bugün öğle namazı sonrasında Yaylacık Sahil Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında aynı yerdeki aile kabristarlığında toprağa verilirken, eşi Mehmet Moradoğlu ise Emniyet’teki ifadesinin ardından Akçaabat Adliyesi’ne sevk edildi. Moradoğlu’nun ifadesinde üzgün ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.