Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Pandemi sürecinde demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz”
Eşi tarafından öldürülen hemşire Hatay’da toprağa verildi
Kilis’te hastane önünde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hemşire Fatma Solak memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Asayiş 22.03.2022, 19:02
Kilis’te hastane önünde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hemşire Fatma Solak memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Kilis’te hastane önünde polis memuru eşi H.S. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak’ın cenazesi memleketi Hatay’ın Hassa ilçesine getirildi. Solak’ın cenazesi, Küreci Mahallesi Kıranyurdu Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.