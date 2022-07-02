Eşi tarafından katledilen kadının ailesi, cani kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla öldürülen 38 yaşındaki Tülay Erdem son yolcuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının tabutuna ise cani kocanın soyadı yerine ailesinin soyadı olan “Gökekin” yazdırıldı.

Mamak’ın Durali Alıç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tunç Erdem (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Erdem’i (38), yanında getirdiği tabancayla başından vurarak öldürdü. Eşinin kardeşi İbrahim Gökekin’i de aynı silahla yaralayan Erdem, olay yerinden uzaklaştığı otomobilin içerisinde intihar ederek kendi yaşamına da son verdi. Hayatını kaybeden Tülay Erdem için bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı içerisinde bulunan Ortaköy Camii’nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Erdem’in cansız bedeni toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

Ailesi, cani kocanın soyadını tabuta yazdırmadı

Tülay Erdem’in ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan “Gökekin” yazıldı.