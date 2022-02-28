Eşi tarafından çocuğu Fas’a kaçırılan babanın yardım çağrısı

Eskişehir’de yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Işık, boşanma aşamasındaki eşi tarafından rızası olmadan oğlunun Fas’a götürülmesi karşısında çaresiz kaldı. Eşiyle yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamayarak çaresiz kalan gözü yaşlı baba, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum” dedi.

Yaklaşık 3 buçuk yıl önce evlenen İbrahim Işık ve Fas uyruklu Souad El Masrar’ın 8 ay önce çocukları dünyaya geldi. Çocuk doğduktan kısa bir süre sonra Fas uyruklu eş, ayrılmak istediğini söyledi ve İbrahim Işık’la birlikte kaldığı evi terk etti. Açılan boşanma davasında eşler ayrı yaşadığı ve çocuk küçük olduğu için velayet anneye verildi. Baba Işık için ise mahkeme tarafından hafta bir gün görüş izni verildi.

Boşanma sürecinde haftada bir gün olmak üzere oğluyla görüşebilen baba İbrahim Işık, geçtiğimiz gün işten eve gelince hayatının şokunu yaşadı. Kendi yaşadığı evde cep telefonundan sosyal medya hesabına giren İbrahim Işık, boşanma aşamasındaki eşi Souad El Masrar’ın hikâye paylaşımı yaptığını gördü. Açtığı hikâye karşısında şok geçiren baba Işık, eşinin çocuğuyla birlikte uçakta paylaştığı videoyu gördü. Çocuğun babası İbrahim Işık’tan izin almadan 8 aylık oğlunu da yanına alan Souad El Masrar, ailesinin yanına Fas’a gitmişti. İlk başta inanmakta güçlük yaşayan baba Işık, hemen eşini aradı. Yaptıkları telefon görüşmesinde bir daha geri gelmeyeceğini belirten eşinden “Çocuğunu görmek istiyorsan Fas’a gel” sözlerini duyan baba, adeta yıkıldı. Çaresiz şekilde evinde güzel haber bekleyen İbrahim Işık, gözyaşları içinde olayı anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yardım istedi.

“İstanbul’a gitmiş, oradan da Fas’a”

Boşanma aşamasındaki eşinin avukatı tarafından yurtdışına boşanma sürecinde çıkılamayacağının söylenmesine rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen İbrahim Işık, yaşadığı şoku gözyaşları içinde anlattı. Yaklaşık 3 buçuk yıllık mutlu evliliklerinin bir anda bozulduğunu belirten çaresiz baba, “Eşim bundan 6-7 ay kadar önce boşanma kararı aldı ve evi terk etti. Mahkemeye başvurdum. Çocuğumuz küçük olduğu için mahkeme velayetini anneye verdi. Hiçbir yere yere haber vermeden, izin almadan, benim bilgim dışında çocuğumu yurtdışına çıkartmış. Kendisi Faslı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. İşçi olarak çalışıyorum. İşten geldiğimde telefonla vakit geçirmeye başladım. Telefonu elime alıp sosyal medya uygulamasına girdiğimde eski eşimin hikâye paylaştığını gördüm. Çocuğumla dışarda vakit geçirdiğini ve onun hikâyesini paylaştığını düşündüm. Baktığımda çocuğumla uçağa bindiğini gördüm. Uçakta hikâye paylaşmış. İstanbul’a gitmiş, oradan da Fas’a” ifadeleriyle başına geleni anlattı.

Fas’a giden eşi, “Çocuğunu görmek istiyorsan Fas’a gel” dedi

Gördüğü hikâyeden sonra eşini arayan İbrahim Işık, yapılan telefon görüşmesinden sonra adeta yıkıldı. Eşinin geri dönmeyeceğini ve “Çocuğunu görmek istiyorsan Fas’a gel” dediğini belirten baba Işık, “Kendisini aradığımda ben babamın yanında mutluyum, ailemle burada kalacağım, bir daha geri dönmeyeceğim, kendi çarene bak dedi. Yalvardım, ağladım ve “Benim de çocuğum, beni yalnız bırakma, ne istersen yapmaya hazırım ama benim çocuğumu benden ayırma” gibi şeyler söyledim. “Ben babamın yanında mutluyum” dedi ve geri dönmeyeceğini söyledi. “Çocuğunu görmek istiyorsan Fas’a gel” diyor. Gelip bana ailesini özlediğini gitmek istediğini söylese kabul ederdim. Ya çocuğu bana bırakıp giderdi ya da birlikte gidebilirdik. Ben şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Tek varlığım oğlumdu, onu da aldılar” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum”

Başına gelen olay karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan çaresiz baba, ne yapacağını bilmez halde evinde güzel haber bekliyor. Çaresiz kaldığı olay karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yardım isteyen acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yapacağımı bilmiyorum. Maddi olarak bir şey yapacak durumum yok. Manevi olarak yıkıldım. Devlet büyüklerimizin yardımı ile çocuğumu geri istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum.”