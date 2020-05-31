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Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

RİZE'DE TARTIŞTIĞI KOCASI TARAFINDAN 3 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

RİZE'DE TARTIŞTIĞI KOCASI TARAFINDAN 3 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 15:26
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Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Rize’de geçtiğimiz akşam tartıştığı kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Çeremenler mevkisinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda, beldenin Yenimahalle Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk sahibi Rukiye (52) ve Hasan Çerman (53) çifti arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasan Çerman, eşi Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, bıçak darbelerinden biri kalbine rastladığı için yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rukiye Çerman, İncesırt mevkisinde kendi ailesine ait olan kabristanlıkta sosyal mesafe ile kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, eşini bıçaklayarak öldüren Hasan Çerman ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

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