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Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: “Adalet yerini bulsun istiyorum”

Tekirdağ’da ağaçlık alana götürdüğü eşini üzerine benzin döküp yakan şahsın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası konuşan kadın, “Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Asayiş 24.12.2021, 17:07
Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: “Adalet yerini bulsun istiyorum”

Tekirdağ’da ağaçlık alana götürdüğü eşini üzerine benzin döküp yakan şahsın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası konuşan kadın, “Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 ay önce eşi Ayşe Aydın’ı götürdüğü ağaçlık alanda üzerine benzin döküp yakmaktan tutuklanan Ekrem Aydın’ın davasına Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Ayşe Aydın, avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir avukat duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanık Ekrem Aydın ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Ekrem Aydın, eşinin görüştüğü birilerinin olduğu şüphesi olduğunu ve olay günü konuşmak için oraya gittiklerini ifade ederek, "Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim. Ateş parlayınca o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu" dedi. Sanık, aldatıldığını savunarak tahrik indirimi talep etti.

Mahkeme heyeti, tarafların ve tanıkların ifadelerini dinledikten sonra dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat 2022 tarihine erteledi.

“Haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir”

Ayşe Aydın’ın avukatı Çağlar İmer duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Dosya kapsamında sanık Ekrem Aydın isimli şahsın müvekkilim Ayşe Aydın’ı canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak oluşan yargılama neticesinde şu aşamada dosyalardaki aşamalar giderilemediğinden dolayı dosya şubat ayına bir güne ertelendi. Yalnız dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddetin artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz” dedi.

“En ağır cezanın verilmesini istiyoruz”

Ayşe Aydın’ın babası Teknur Karataş ise, “Bir baba olarak benim de çok canım yanıyor. Bundan sonra böylelerine en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babaların canlarının yanmamasını istiyorum” diye konuştu.

Gazetecilere yalnızca “Adalet yerini bulsun istiyorum” diyen Ayşe Aydın gözyaşlarına hakim olamadı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 9 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem Aydın (29), tartıştığı eşi Ayşe Aydın’ı (29) üzerine benzin dökerek yakmıştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürümüş, gören vatandaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden kaçan Ekrem Aydın, jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Aldatıldığını ileri sürerek ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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