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Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı

Kilis’te boşanma aşamasında olan bir kadın girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 26.06.2021, 19:30
Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın evini yaktı

Kilis’te boşanma aşamasında olan bir kadın girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan N.B. adlı kadın ikamet ettiği Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerindeki evi girdiği bunalım sonucu ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşlar, N.B. ile 2 çocuğunu evden çıkardı. Dumandan zehirlenen N.B. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk annesi N.B’nin eşi M.B. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yanan evi kısa sürede söndürürken, N.B’nın 2 çocuğu polis tarafın yakınları gelene kadar koruma altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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