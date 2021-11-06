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Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğalgazı kapattıran adama hapis cezası

Sultangazi’de aralarında anlaşmazlık bulunan eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettiren Murat Ü. hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakırken, sanık 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak. Kararı değerlendiren müşteki avukatı Burak Temizer “Çıkan karar emsal bir karardır” ifadesini kullandı.

Asayiş 06.11.2021, 09:39 06.11.2021, 09:48
Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğalgazı kapattıran adama hapis cezası

Sultangazi’de aralarında anlaşmazlık bulunan eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettiren Murat Ü. hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakırken, sanık 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak. Kararı değerlendiren müşteki avukatı Burak Temizer “Çıkan karar emsal bir karardır” ifadesini kullandı.

İstanbul’da 2021 yılının Şubat ayında Murat Ü., bir süredir sorun yaşadığı ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi ve kızı ile yaşadığı evden ayrılmıştı. Ortak yaşadıkları aile evinden ayrılmasının ardından elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettiren Murat Ü. hakkında eşi N.Ü ve kızı C.Ü. şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Ü.’nün, eşi ile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle ortak aile konutlarının elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdiği açıklanmıştı. Murat Ü. olaya ilişkin savunmasında müştekinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyleyerek “Bu tarihten sonra ortak yaşadığımız konutu terk ettim. Evde olan eşyalarımı dahi almadım. Başka eve taşınıp faturaları kendi üzerime aldım. Nakil yapmak zorunda olduğum için abonelikler iptal oldu. Hala telefon ve internet faturalarını ödüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

İddianamede Murat Ü. hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme sanık Murat Ü. ile müşteki N.Ü.’nün resmi nikahlı evli olduklarını ve müşteki C.Ü.’nün ise tarafların müşterek çocukları olduğunu aktardı. Sanık ile müştekiler arasında geçmişe dayalı sorunlar olduğunu belirten mahkeme, müştekilerin şikayetçi olarak Murat Ü. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Mahkeme sanığın ayrı yaşadığı sırada müştekilerin oturduğu aile konutundaki elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdiğini belirtti.

Dosyanın Uzlaşma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da hakim tarafından duruşmada okundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ü.’nün ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan önce 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 1 ay 26 gün hapsine hükmetti. Kararda hükmün açıklanmasını geri bırakılırken, Murat Ü. 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak.

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan müştekiler avukatı Burak Temizer, “Türk Ceza Kanunu’muzun Aile Yükümlülüklerini İhlal başlıklı 233. maddesi bugüne dek uygulamada çok da başvurulmayan bir madde. Oysa ki aile birliği içinde eşlerin birbirine karşı veya ebeveynlerin çocuklarına karşı birtakım yükümlülüklerini ihmal ve ihlal etmesi karşısında bu maddeye dayalı savcılık şikayetlerinde bulunulması da en az 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a başvurulması kadar önemli diye düşünüyorum. Somut olay ve çıkan karar da emsal bir karardır kanaatindeyim” dedi.

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