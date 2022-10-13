Eshab-ı Kehf Mağarasında sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Eshab-ı Kehf Mağarası’nda kayalıklar arasında sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus’a bağlı Dedeler Mahallesi sınırlarında bulunan Eshab-ı Kehf Mağarası’na giden 60 yaşındaki Mustafa Tan, mağara içerisinde gezinirken, iddiaya göre karanlıktan dolayı kaygan zemini fark etmeyerek kayalıkların bulunduğu noktadan düştü. Şahıs, kayalıklar arasında sıkıştı.

Vatandaşlar Mustafa Tan’ı sıkıştığı yerden çıkartamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, Mustafa Tan’ı bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Belinde ağrı hisseden ve Sakarya’dan mağarayı ziyarete geldiği öğrenilen Mustafa Tan, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.