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Esenyut’ta demir fabrikasında yangın paniği

Esenyurt’ta bir demir fabrikasında yangın çıktı. Yangını olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi güçlükle söndürdü.

Asayiş 11.06.2022, 07:23
Esenyut’ta demir fabrikasında yangın paniği

Esenyurt’ta bir demir fabrikasında yangın çıktı. Yangını olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi güçlükle söndürdü.

Yangın, Orhan Gazi Mahallesi’nde bulunan ISISO Sanayi Sitesi’ndeki bir demir fabrikasında saat 06.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde bulunan 3 makina henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol aldı. Makinalardan sızan yağdan kaynaklı fabrika içinde oluşan yoğun duman ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

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