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Esenyurt’taki kuruyemişçiye silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt’ta dün akşam yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli silahlı saldırganların ateş ettiği anlar yer aldı.

Asayiş 11.06.2022, 10:56
Esenyurt’taki kuruyemişçiye silahlı saldırı anı kamerada

Esenyurt’ta dün akşam yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli silahlı saldırganların ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşanmıştı. Sokak üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanı sahibi Kıyas Ö. silahlı saldırı sırasında silahla yaralanmıştı. Yaşanan silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet üzerindeki 2 şahsın daha önce sokaktan geçerek keşif yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise motosiklette arkada oturan şahsın geçerken defalarca ateş ettiği de yer aldı. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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