Esenyurt’taki dolandırıcı çete yakalandı

Esenyurt’ta vatandaşları "Avukatlık bürosundan arıyoruz. Hakkınızda yasal takip var" diyerek dolandıran 6 kişilik çete, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta bir grup dolandırıcı, insanları avukatlık bürosundan aradıklarını belirterek “Hakkınızda yasal takip var” diyerek dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Esenyurt’ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sercan A. (23), Mısra Ş. (25), Gizem B. (23), Z.Y. (17), Serkan A. (25) ve T.D. (29) isimli şüphelileri gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayar da ele geçirildi.

11 Kasım Cuma günü adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden T.D. ve Z.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise tutuklandı.