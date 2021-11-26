Esenyurt’taki dehşetin sanığının yargılanmasına devam edildi

Esenyurt’ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında maktullerin kızlarından birinin tahliyesine karar verdi.

Esenyurt’ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmı ile maktüllerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı SEGBİS ile bağlandı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Söz verilen sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, "Cezaevinde kötü günler geçiriyorum. Anne ve babamın yasını burada tutmak istemiyoruz. Bizi serbest bırakın" dedi.

Diğer sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı ise "Ben anne ve babamı çok seven biriydim. Kabirlerine bile gidemedim. Çok zor günler geçiriyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanık Mohammad Khodarahmı ise "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme diğer 2 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunduğu anlatılmıştı. İhbarda Mohammad Khodarahmı’nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı’yı (70) 3 ay önce Esenyurt’ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtilmişti. Mohammad Khodarahmi’nin ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ölenlerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı’nın da 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti.