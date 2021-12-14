Esenyurt’ta yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Feci olayda hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelmişti. Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun isimleri belli oldu. Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin; Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) olduğu öğrenildi. Anne Fatma Hammud (39) ve Sakkar Hammud(2) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.